Los Andes: Contreras destacó que hay un “grupo trabajador”

Los Andes continúa con los entrenamientos de cara a un torneo complejo en la Primera B, escenario en el que planean pelear arriba para soñar con el retorno rápido al Nacional B. Mientras tanto el grupo suma nombres y Juan Carlos Kopriva le da forma al plantel, que piensa como más competitivo para el certamen.

Matías Contreras es un defensor que llegó en este mercado de pases al Milrayitas y desea ser parte importante del esquema del entrenador.

En charla con Info Región, el jugador señaló: “La verdad que estoy contento. Hay un plantel de buena gente, y me recibieron de la mejor manera todos. Es un gran paso en mi carrera, es un club con mucha historia y mucha gente, cuando me comentaron de esta oportunidad no dude y me vine”.

Se pone a tono

Como parte nueva del equipo, Contreras sabe que el desafío para esta temporada es el ascenso y que en Los Andes esperan regresar rápidamente a la segunda división. Lejos de quedar en lamentos por la pérdida de la categoría, el defensor se llena de ilusión para lo que viene.

“Hay un buen grupo, eso es lo importante, y un grupo trabajador, nos estamos preparando para pelear todo y contra todo, nuestra meta es devolver al club donde se merece, así que nuestra mentalidad tiene que ser esa siempre, para adelante y todos juntos”, indicó el ex Estudiantes de Caseros.

La función

Con un plantel casi renovado por completo, todos los recién llegados cuentan con chances de ganarse un lugar. Contreras es uno de los refuerzos para el fondo de la cancha y se describe como un poli funcional de mitad de cancha para atrás.

“Soy un central que juega tanto por izquierda y derecha y con Juan (Kopriva) lo hacía de volante central y vengo a dar lo mejor de mí. La pretemporada es la parte más importante, es muy dura, pero es lo que nos va a beneficiar a lo largo del campeonato llegar físicamente y futbolísticamente de la mejor manera”, concluyó el jugador, en contacto con este medio.