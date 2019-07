Servicio Cívico Voluntario: “Los jóvenes no necesitan educación militar”

El Gobierno anunció esta semana la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores a través de la Resolución 598/2019. El texto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue rechazado desde distintos sectores, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La referente de la entidad Nora Cortiñas dialogó con Info Región y destacó que “los jóvenes no necesitan educación militar”. “Necesitan las escuelas, los clubes y la educación cívica. No queremos que militaricen el país”, agregó.

“¿Qué le puede enseñar la Gendarmería a estos chicos? A usar armas, a matar, a torturar. Para eso lo hacen. ¿Eso es lo que quiere el Gobierno con nuestra juventud? Están muy equivocados”, advirtió Cortiñas.

Finalmente, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recalcó que la iniciativa “atenta contra la democracia en el país”. “Lo que quieren hacer es lavarles el cerebro a un centenar de jóvenes para que sean tal cual son la policía o la gendarmería ahora”, agregó.

Por su parte, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas de Zamora, Hernán Durán, calificó de “inoportuna” la inciativa del Gobierno.

“Es una medida poco fortuita para este momento. Es una iniciativa que viene a querer direccionar algo que no va a corregir. La forma en la que se intenta educar no es la correcta, ya que se direcciona para un sector que no es el adecuado”, explicó a este medio.

En esas sintonía, Durán subrayó que “este no es el camino” y, a pesar de que el texto invita a los municipios a sumarse, concluyó: “No creo que desde Lomas de Zamora se adhieran a esa decisión política”.

Servicio Cívico Militar en Valores

El Gobierno lo plantea como “ámbito de cohesión e integración social”, dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años. Es voluntario. Será implementado por Gendarmería.

“Tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, señala la resolución.

El texto plantea que “serán utilizados la infraestructura y los recursos humanos que se consideren necesarios”. La cartera de Seguridad “determinará a través de sus áreas competentes la articulación con profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que considere adecuados, para el acompañamiento y monitoreo” del Servicio Cívico Voluntario.

El texto invita a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al Servicio Cívico. La implementación será a través de “experiencias piloto”, que se desarrollarán hasta el 31 de diciembre en Comando de Región I “Campo de Mayo” (foto), provincia de Buenos Aires; Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero” de Mercedes, Provincia de Buenos Aires; Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, Ciudad de Jesús María, Córdoba; Agrupación XVII “Santiago del Estero”, Santiago del Estero; Escuadrón N° 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro; Casa de Retiro Cura Brochero, Barrio La Bastilla, González Catán, provincia de Buenos Aires.