Carrió sostuvo que las PASO serán la primera encuesta nacional

Carrió, además, aseveró que no tiene “ningún problema personal” con la ex presidenta y precandidata a vice por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, y que la propia Cámpora la respeta porque sabe que nunca cambió.

“Yo luché contra el kirchnerismo, contra el autoritarismo. Nunca tuve ningún problema personal con ella (Cristina Fernández). Yo estoy lista, la misión se cumplió, somos republicamos, hay que dejar a las nuevas generaciones. No tengo ningún tipo de rencor, de resentimiento. Me dijeron muchas cosas, pero ni me tocaron”, dijo.