“Talleres tiene que estar entre los primeros cuatro”, aseguró Echeverría

Talleres de Remedios de Escalda aspira a reanudar la actividad oficial mostrando una nueva cara: Lejos de la zona de descenso y peleando entre los primeros lugares. Es por esto que trabaja en la puesta a punto, con entrenamientos y ensayos amistosos. “Seriedad” y “compromiso”, son los pilares en esta nueva etapa, asegura el defensor Ramiro Echeverría, quien renovó su vínculo con la institución y ya piensa en lo que viene.

En la fecha 35 del torneo pasado, el Tallarín pudo respirar. Con el empate ante Comunicaciones, logró la permanencia, pero la imagen que dejó no fue buena. Con varias caras nuevas, el equipo que dirige Adrián Czornomaz se plantea grandes objetivos para la próxima temporada de la B Metropolitana. “Entrenando con seriedad, trabajando con compromiso y siendo profesionales nos va a ir muy bien. Hay mucha gente con ganas”, consideró Echeverría, en diálogo con Info Región.

“El gran objetivo es finalizar entre los primeros cuatro, no hay excusas. Talleres debe estar ahí, por su historia, es un equipo grande del ascenso”, sentenció el defensor, quien también analizó el semestre pasado: “Yo creo que el año pasado fue algo muy raro. Nunca se pudieron alinear los planetas. No es que uno trabajaba mal, no logramos acoplarnos. No te puedo decir un por qué”, dijo.

Preteporada

La meta está puesta en pelear entre los primeros lugares de la tabla y la pretemporada resulta fundamental. “Estamos intentando acoplarnos a la idea del técnico. Hay muchos chicos nuevos que nunca jugaron juntos”, destacó Echeverría.

Y los más experimentados están a la orden del día para ayudar a los nuevos. “Los que estamos adentro hace años tratamos de apoyar a los que llegan para que se sientan cómodos. Hay que conocer las formas del otro para que el grupo progrese de la mejor manera”, planteó el defensor en diálogo con este medio.

Talleres tuvo dos ensayos futbolísticos. El primer amistoso fue victoria con Argentino de Merlo, que milita en la Primera C. Este miércoles, el Tallarín se midió con la reserva de San Lorenzo e igualó sin goles y el sábado también empató con Atlanta (1-1). “Nos enfocamos en el funcionamiento y en la idea de juego”, remarcó el defensor en torno a los partidos.