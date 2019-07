Kippes destacó que Brown “es un club muy ordenado con ganas de crecer”

“Antes de jugar la final por el Reducido ya me habían llamado del club. Me gusto la propuesta que ellos tenían. Brown es un club muy ordenado, que siempre tiene ganas de crecer y eso es lo que me motiva”, valoró.

Con varias bajas, el conjunto de Pablo Vico tuvo que rearmarse casi desde cero. En relación, Kippes sostuvo que en las primeros amistosos “no se notó que la mayoría sean nuevos porque han integrado bien a todos los compañeros”.

“El objetivo que tiene el técnico y que tenemos todos es ir paso a paso, son treinta finales. Obviamente, siempre va a ser pelear entre los primeros puestos, pero es partido a partido”, aseguró el defensor, ya pensando en lo que será la próxima competencia en la B Nacional.