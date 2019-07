El pedido de la mujer de Albanese: “Quiero que se haga justicia”

Verónica se había casado hace poco tiempo con Adrián Albanese y tiene un bebé de cuatro meses. El sábado a la medianoche, un grupo de delincuentes lo ejecutó de un disparo en la cabeza tras robar la pizzería. Ella pide justicia, en medio de un dolor inmenso.

“Entraron tres personas armadas, le dieron la recaudación y cuando le pidieron el anillo no pudo sacárselo y le dispararon”, relató la esposa en declaraciones a TN. Advirtió que “esas personas venían robando ya y las cámaras de monitoreo no pudieron advertir nada”.

¿Quién era Adrián? “Tenía 40 años, estábamos recién casados, teníamos un bebe de 4 meses. Esto no puede quedar así, nos robaron todo, las ilusiones, la vida”, señaló Verónica, rompiendo en llanto. “Adrián era el mejor padre, era todo. Era un hombre que se levantaba 7.30 y trabajaba hasta las 20. Era imparable. Esto no es justo”, apuntó.

Aún no recibió el cuerpo de su marido y no pudo despedirlo, pero aclara que quiere justicia. “Quiero que se haga justicia. Me arruinaron la vida, se llevaron la vida de Adrián, mi hijo va a crecer sin su papá. Pido que esto no quede así, que se haga visible y que la gente me ayude, que marchemos, que hagamos algo por Adrián”, es el pedido desesperado de esta mujer.

Manifestó su queja por la seguridad. Explicó que era miembro del “grupo de vecinos de la cuadra” porque habían ocurrido algunos robos. “Entre los vecinos se cuidaban”, comentó. Se preguntó, en ese marco, “por qué el Centro de Monitoreo no avisó”, ya que los delincuentes venían de un raid: ya habrían robado dos locales antes.