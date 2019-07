Balearon a un precandidato a concejal de Avellaneda

El precandidato a concejal de Avellaneda por Consenso Federal Marcelo Yuri fue baleado durante un robo a su almacén de Villa Tranquila. Asegura que no fue un robo sino que el ataque se enmarca en la campaña.

Fue baleado en una pierna cuando se tiroteó con un hombre que ingresó a su almacén y carnicería del partido de Avellaneda.

Si bien en un comienzo señaló que el robo fue “al voleo” porque no había recibido ningún tipo de amenaza previa, luego apuntó que estaría vinculado a la campaña.

“Puedo reconocer a la persona que me disparó, fue a cara descubierta. Parecía un efectivo de alguna fuerza”, aseguró el dirigente, quien aclaró que él también disparó. “Me defendí. Me vació el cargador, 17 tiros”, sentenció. “Esto no fue un robo. No se trata de un hecho de inseguridad, esto es político. Ya hice las denuncias correspondientes”, apuntó.