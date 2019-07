Lomas Athletic cortó su buen andar en el campeonato

Lomas Atlhetic disputó un encuentro sumamente parejo ante San Martín fuera de casa, aunque no le alcanzó y cayó por un ajustado 23-22, en un cruce correspondiente a la fecha 15 de la Primera A de la URBA.

El Tricolor cortó con una buena racha en el torneo ya que acumulaban seis victorias consecutivas. Además, el conjunto dueño de casa no venía realizando una buena tarea en la temporada ya que la tabla los ubicaba en el ante último lugar, por lo que es un doble golpe para el conjunto de Longchamps.

El partido

El desarrollo tuvo varios pasajes. Lomas y San Martín protagonizaron un partido en el que apostaron al palo por palo, ataque por ataque y así el tiro del final lo tuvo el conjunto local que se quedó con una agónica victoria.

Con esa tónica, Pacific quedó a poco del final 16-13, pero un try del conjunto Tricolor lo depositó 20-16 con grandes chances de hilvanar su séptima conquista seguida. No obstante, la suerte no estuvo de su lado este sábado ya que, desde un try penal, el dueño de casa dio vueltas las circunstancias para celebrar el triunfo 23-22, situación que colabora en su lucha por la permanencia y perjudica los aires de levantada de los de Longchamps.

Lo que viene

Con la derrota Loma sumó punto bonus y quedó en el quinto lugar con 42 unidades. En la fecha 16 del torneo se medirá como local de Champagnat, conjunto que marcha segundo con 52 unidades, a 13 puntos del único y cómodo líder Los Tilos.