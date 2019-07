Banfield visita Sarandí en su arranque en la Superliga

Banfield retornará este lunes a la competencia oficial, cuando visite a Arsenal de Sarandí, en el debut de la Superliga. El duelo se disputará con público visitante, en el Julio Humberto Grondona, desde las 19.

Los dirigidos por Hernán Crespo aspiran a pelear en lo más alto del campeonato. Es así, que no solo aprovecharon para intensificar los trabajos físicos previo al debut, sino que también disputaron cinco amistosos, en pos de encontrar el equipo ideal, para esta nueva edición.

En ese sentido, la Comisión Directiva incorporó a siete jugadores en el mercado de pases. El último en llegar fue el defensor Sergio Vittor, que se suma a la lista de refuerzos conformada por Sergio Esteban Conde, Jonás Gutiérrez, Hernán Toledo, Luciano Lollo, Israel Damonte y Sebastián Dubarbier.

El equipo

Tras las últimas pruebas futbolísticas, se puede vislumbrar que en el arranque del torneo, Crespo posicionará una línea de cinco en el fondo, conformada por Jonathan Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli, Sergio Vittor y Claudio Bravo

En tanto, Agustín Urzi, uno de los más destacados del torneo anterior, no estará disponible ya que se encuentra en Lima para disputar los Juegos Panamericanos. Jesús Dátolo, asimismo, no entrenó en la semana con normalidad por encontrarse con un estado gripal y no fue convocado.

El rival

El Taladro tendrá su debut ante Arsenal de Sarandí, un equipo que llega de ascender a la categoría, luego de vencer a Sarmiento de Junín, en la final de la Primera B Nacional. El elenco dirigido por Sergio Rondina, también sumó a jugadores para su retorno a la división, como el defensor Franco Sbuttoni y el delantero Ezequiel Rescaldani.

El historial entre ambos clubes favorece al conjunto local, ya que de los 25 enfrentamientos, Arsenal se llevó doce victorias, Banfield ganó cinco y empataron las ocho restantes.

Posibles formaciones:

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Nicolas Giménez y Gastón Álvarez Suárez; Juan Cruz Kaprof y Ezequiel Rescaldani. DT: Sergio Rondina.

Banfield: Esteban Conde; Jonathan Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli, Sergio Vittor y Claudio Bravo; Julian Álvarez, Jorge Rodríguez, Matías Moya y Nicolás Bertolo; Cristian Fontana. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 19:00.

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).