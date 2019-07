El sector textil es el más afectado por la venta ilegal

En base a un informe realizado por la entidad pyme, la venta ilegal de productos textiles explican el 65,8 por ciento del total de puestos de ventas relevados en los principales centros urbanos del país.

“Rentas y AFIP persiguen por demás a los comercios instalados que no saben cómo llegar a fin de mes pagando todas las cargas impositivas. Sin embargo, no ven a los comercios que no están en regla”, se quejaron en CAME.

En la elaboración del informe participaron un total de 117 entidades y comercios de distintas provincias, con excepción de Chubut, Corrientes, Mendoza, Salta y San Juan, precisaron en un comunicado difundido este fin de semana.