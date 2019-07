Kicillof criticó los dichos de Alberto Fernández sobre Vidal

“La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política”, subrayó Kicillof en declaraciones radiales.

El ex ministro de Economía recalcó que su campaña “es mucho más sencilla” y “se trata de recorrer la provincia, escuchar, de tomar nota”.

“Con mucho esfuerzo estamos contagiándoles el entusiasmo a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción, el trabajo; recuperar la educación pública, la salud pública que están tan golpeadas. Yo voy a seguir con esa campaña”, aseguró el precandidato a gobernador bonaerense.