“Brown ha demostrado que está a la altura de cualquiera”, aseguró Grecco

Brown de Adrogué continúa con los trabajos de pretemporada y su delantero histórico, quien regresó al club en este mercado de pases, vaticinó que será “un campeonato muy difícil, pero no imposible” y agregó que habrá “equipos de mucha categoría, pero Brown ha demostrado que está a la altura de cualquiera”.

Los dirigidos por Pablo Vico tienen claro su objetivo para el próximo campeonato, alcanzar nuevamente el reducido, para pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Es así que no sólo reforzaron el plantel, con 17 refuerzos, sino que también disputaron tres amistosos de preparación.

“Desde que arrancó, hasta que terminó, fue una pretemporada excelente, muy dura y difícil. Aún así la terminaron todos, no se cayó ningún jugador y eso que fue muy fuerte”, resaltó Grecco, en diálogo con Info Región. Además, en cuanto a la conformación del grupo, destacó que “hay una competencia sana y muy linda en el plantel, porque llegaron jugadores de mucha jerarquía, pero sobre todo, buenas personas”.

El retorno

El atacante de Adrogué, que prosiguió su carrera en Cañuelas y Argentino de Merlo, regresa a la institución, para retirarse en el club del cual es hincha. Esta será su quinta presentación con el Tricolor, luego de cosechar dos ascensos y consagrarse goleador histórico de Brown en 2015, con 94 tantos.

“Es algo indescriptible, algo muy lindo que ya lo había hablado hace muchísimos años. Siempre me dijeron que cuando yo decidiera volver, las puertas estarían abiertas”, contó el delantero sobre su retorno y en cuanto a su presente, sostuvo: “Crecí mucho, si bien hace tres años que no estoy en la categoría, creo que no me está costando, pero el ritmo es muy diferente”.

Por último, Grecco se ilusionó con volver a sumar otra medalla, para el conjunto de Vico. “Se me pone la piel de gallina en pesar en un ascenso. Es algo hermoso, pasaron cosas muy lindas esos años que ascendimos y ojala este no sea la excepción”, aspiró.