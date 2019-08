Lomas: Coba aspira a superar las PASO y también insta a votar a Vidal

El concejal de Lomas de Zamora José Coba, quien rompió con el bloque Cambiemos previo al cierre de listas, competirá en las PASO del 11 de agosto como precandidato a intendente por el Partido Renovador Federal y pese a que solo tendrá boleta municipal, llama a votar también por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Desde Consenso Federal confían en romper la polarización en Lomas “Como no se pudo hacer una colectora porque no daban los tiempos decidí acompañar con una lista corta”, indicó el edil sobre su postulación en diálogo con Info Región. De cara a las primarias, reconoció que primero tienen que “ pasar una línea” y que las PASO sirven para “saber dónde está parado” su espacio. Añadió que su lista que está conformada por gente que lo acompañó “toda su vida”. “Hay muchos profesionales que trabajaron conmigo, personas que están comprometidas con la decisión que tomé”, valoró. Junto a Coba, como primer precandidato a concejal figura Gustavo Guastavino, mientras que la nómina de precandidatos a consejeros escolares la lidera Leandro Toledo.

Ruptura

En este marco, el concejal volvió a referirse a las diferencias que tuvo con Gabriel Mércuri que lo llevaron a separarse del bloque macrista en el Concejo. “Ya no tenía los mismos pensamientos que el candidato y el acompañamiento no era el que yo buscaba”, indicó.

Luego, negó que su salida estuviera vinculada con la definición de las precandidaturas en Juntos por el Cambio. “Dicen que estoy ofendido y que me fui del bloque porque no estaba en la lista pero no podía estar ya que en noviembre del año pasado rompí con Mércuri”, aseveró.

En este marco, al ser consultado sobre si acompañará al macrismo a nivel nacional y provincial, reiteró que apoya a Vidal desde su “partido que es el Renovador Federal”.