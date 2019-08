Lomas: Lesci advirtió que “para que todo empeore no hay límite”

“Queremos a Axel (Kicillof) en la Provincia y a Alberto (Fernández) en la Nación, porque 4 años más así serían desastrosos. Para que todo empeore no hay límite y la reparación sería muy compleja”, evaluó Lesci, quien ocupa el segundo lugar en la lista con la que Insaurralde busca su reelección.

Sobre la campaña, en tanto, indicó: “No tenemos que hablar de cómo está la gente, ya ve que no le alcanza para la comida, los abuelos no tienen los medicamentos, todos conocen alguien que se quedó sin laburo y no queremos enfatizar sobre eso porque es irrelevante. La idea es proponer, estar presente”.

Clubes

En diálogo con Info Región, Lesci, es una de las referentes en la defensa de los clubes de barrio a razón de su gestión como presidenta de Defensores de Banfield, el cual logró recuperarse tras atravesar momentos económicos muy delicados, remarcó que a “los clubes hay que salir a apoyarlos como siempre”.