Avellaneda: En Consenso Federal confían en que “habrá sorpresas” en las PASO

En diálogo con Info Región, subrayó que “la gente está cansada de la famosa grieta ya que no le alcanza la plata y no llegan a fin de mes”. “Necesitan soluciones y no que se debata sobre lo que se robó y lo que se está robando”, enfatizó.

Para competir en octubre, Fratini deberá superar en las PASO al sector que impulsa como precandidato a intendente a Maximiliano Álvarez de Olivera. Consultado sobre las diferencias, recalcó que la lista de su adversario “está formada por un sector o dos”, mientras que la suya por dirigentes “radicales, de los movimientos sociales, del GEN y del peronismo”.