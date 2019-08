Lanús: Grindetti encabezó un encuentro de Juntos por el Cambio

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, encabezó un encuentro junto a militantes y fiscales de Juntos por el Cambio en el club 1° de Mayo de Remedios de Escalada, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “El municipio pudo crecer cuando el Estado se volvió a acercar a la gente”, apuntó.

“Nací y me crié acá, en Villa Atlántida. Me sigo sintiendo un vecino más de todos ustedes. Yo viví acá cuando era un lugar bien, y veía como poco a poco se iba cayendo, y nos acostumbramos. Lanús no tenía posibilidades, era así. Las calles se empezaron a romper, la inseguridad se hizo terrible. Y ahí decidí meterme de lleno en el municipio”, comentó el intendente.

El jefe comunal también destacó que “Lanús se alejó de la gente” y que con su llegada “se fue reconstruyendo de a poco”. “Siete elecciones llevamos. Fuimos sumando votos porque nos acercamos a la gente. Y en 2015, después de mucho pelear, ganamos, cuando nadie creía en nosotros, porque fuimos con la verdad y con un plan de gobierno”, apuntó.

“Les dijimos a los lanusenses que íbamos a tener un Estado diferente. Tuvimos que reorganizar el municipio. La gente, con paciencia y pagando sus impuestos, nos dio su apoyo. Hicimos muchísimo. Un puente que se esperó 40 años, asfaltamos 1600 cuadras, el 40 por ciento del distrito tiene luces led, el SAM es un ejemplo. No es demagogia”, recalcó.

Finalmente, Grindetti explicó que fue “fundamental” la ayuda de la gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Mauricio Macri para “hacer esas obras”. “La diferencia que tenemos es la cercanía con la gente. Vamos a seguir comprometidos para los próximos 4 años”, concluyó.