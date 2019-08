Judiciales bonaerenses no retomarán actividades luego de la feria

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó el paro convocado para este lunes por lo que no reiniciarán las actividades tras la feria judicial. “La medida es para mostrar nuestro repudio ante la actitud del gobierno que no quiere dialogar”, recalcaron.

Los judiciales habían advertido que de no ser convocados a una reunión paritaria durante la feria judicial, no retomarían las actividades. El secretario Adjunto de la AJB, Jorge Sotelo, señaló que a pesar de haber reclamado mediante “medios formales, informales y de todas las maneras posibles” no han obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo provincial.

La paritaria

La AJB tuvo dos reuniones en mayo con el gobierno bonaerense pero en ambas ocasiones se vio frustrada la posibilidad de lograr un acuerdo ya que, según explicaron las autoridades del gremio, los funcionarios del Ejecutivo informaron que continúa vigente la propuesta que fue rechazada en diciembre, que no incluye cláusula gatillo para 2019 ni propone recuperación alguna del salario perdido en 2018.

En diálogo con Info Región, Sotelo advirtió que la actitud del Gobierno de “hacer ofertas insuficientes” y de no reabrir la paritaria se debe a que “necesitan debilitar al sindicalismo y no creen que los trabajadores merezcan plantearle nada sino que deben obedecer al patrón”.

La medida de fuerza será por 24 horas y en la semana se realizarán asambleas en todas las departamentales “para discutir cómo continúa el conflicto”. “Tenemos que ver qué pasa después de las elecciones y qué lectura hace el gobierno”, indicaron.