Vidal admitió que “la crisis le ha pegado más duro a la provincia”

“Confío, no me guardé nada. Soy de los jugadores que cuando salen a la cancha dejan todo”, sostuvo Vidal al ser consultada sobre si tenía dudas del triunfo en las elecciones generales del 27 de octubre, más allá de lo que suceda en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto.

En una entrevista publicada en el diario La Nación, Vidal recordó que le “pasó en 2015 y en 2017” de no ganar en las PASO y proyectó: “Sería una sorpresa que no me pasara ahora”.

Vidal también reconoció que “la crisis le ha pegado más duro a la provincia, sobre todo en el conurbano y al sector industrial y a las pymes” y que Buenos Aires “es la provincia de las más difíciles, no inviable, difícil’.