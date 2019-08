Frente de Todos: Fernández y Lammens encabezaron un acto junto a jóvenes en Chacarita

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el postulante a jefe de la Ciudad Matías Lammens encabezaron un acto junto a jóvenes y representantes de espacios culturales en el barrio porteño de Chacarita, donde invitaron a “no resignarse al presente”.

“Nosotros representamos los intereses de todos los porteños, pero nos gustaría terminar esa desigualdad y la forma de hacerlo es invirtiendo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el presidente de San Lorenzo.

El acto de cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo también contó con la presencia del precandidato a senador del Frente de Todos en la Ciudad, Mariano Recalde, y la postulante a legisladora porteña Ofelia Fernández.

En tanto, Fernández pidió a los jóvenes que “no se dejen domesticar”. “Aspiro a que sean la consciencia crítica. Que si alguna vez me desvío, salgan a la calle y me digan ‘Alberto, esto no fue lo que nos prometiste’. No dejen que nadie los domestique, que nade los calle, que nadie los haga resignarse a un presente. Ustedes tienen que ir por el futuro y no el presente”, subrayó.

El precandidato presidencial también apuntó la importancia de la “educación pública” y criticó la gestión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Dijo que las universidades no tienen sentido porque cree que los jóvenes no llegan a la universidad”, recalcó.