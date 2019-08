Las Leonas vencieron a Chile y están en la final

El seleccionado argentino de hockey femenino mantiene el paso firme en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ya que este martes superó en semifinales 3-1 a Chile. De esta forma, confirmaron un podio en la competencia y competirán por la dorada.

Los goles de la conquista albiceleste fueron por intermedio de Carla Rebecchi, y Julieta Jankunas, quien convirtió por duplicado. Agustina Albertario, delantera de Lomas Athletic, sumó minutos en la conquista ante las trasandinas.

El desarrollo

El primer cuarto arrancó con todo para las Leonas. Un fallo en la defensa chilena le permitió a la experimentada Rebecchi decretar el 1-0 gracias a un remate cruzado al primer palo. El equipo nacional fue superior, aunque la disposición táctica del rival complicó las cosas por lo que el resultado fue corto hasta el final.

La continuidad fue favorable a las argentinas pero no lograron plasmarlo en el marcador hasta el tercer episodio. De once corners cortos no pudieron convertir, lo que marca una deficiencia en las jugadas fijas en relación a la efectividad.

El segundo llegó desde la autoría de Jankunas quien, promediando el tercer cuarto, convirtió con un revés cruzado para llevar tranquilidad a las chicas de Carlos Retegui. Pese a ese grito, Chile no se quedó atrás y logró el descuento de inmediato ya que un minuto más tarde Denise Krimerman anotó el 2-1 provisorio.

Situados en el último capítulo las Leonas empujaron y no pasaron sobresaltos ante un rival notoriamente inferior en la calidad técnica, aunque con una paridad táctica desde la conducción del argentino Sergio Vigil. Finalmente, a 30 segundos de la sentencia, Jankunas nuevamente aprovechó una desatención y anotó con un remate fuerte y alto el 3-1 definitivo.

Lo que viene

Argentina está en la final y deberá esperar por el vencedor de Canadá y Estados Unidos para conocer su rival en la definición, que será el viernes, desde las 19:15, en Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

Las chicas no sólo lucharán por la medalla dorada, sino que tendrán la posibilidad de quedarse con un pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.