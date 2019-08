Echeverría: Para Gómez Alvariño, “la gente está buscando un cambio en el distrito”

En diálogo con Info Región, el edil valoró “la recepción de los vecinos” en la campaña y subrayó que en “los barrios se identifican claramente las falencias de trabajo en materia de infraestructura, asfalto, iluminación y salud”.

“Seguiremos en contacto con los vecinos, contándoles cuáles son nuestras propuestas y cuál es nuestra visión para Echeverría con un precandidato a intendente como Evert Van Tooren”, remarcó.

En tanto, sobre la gestión de Fernando Gray que buscará un nuevo mandato al frente del Municipio, expresó: “Si luego de 12 años no pudo aportar soluciones a aquellos temas que no se han podido resolver y que son demandas cotidianas de los vecinos, me parece que ya es un ciclo agotado”.