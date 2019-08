Pallares: “Tienen vergüenza de mostrar a Macri pero ni Vidal es mostrable”

En diálogo con Info Región, el dirigente del Frente Renovador de Lanús advirtió que “se cayó el velo de Cambiemos” al ratificar sus dichos acerca de lo que considera que es una “campaña del miedo” por parte del oficialismo en Provincia y Nación.

“No tienen logros para mostrarnos ni propuestas para hacernos. Tomaron una Provincia muy difícil desde el punto de vista financiero, eso es cierto, pero no obtuvieron ningún logro. Comenzaron obras que no finalizaron, han prometido miles de cloacas que no han instalado, solamente un porcentaje, prometieron mejoras en la salud y siguen faltando insumos, materiales, y profesionales, la inseguridad”, enumeró.