Fernández cerró en Córdoba: “Nos merecemos un país mejor”

Alberto Fernández encabezó el último acto de campaña del Frente de Todos en la ciudad de Córdoba, bastión del oficialismo en las elecciones de 2015, desde donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional por la situación social y el aumento de la pobreza. De cara a las PASO que se celebran el domingo, el candidato presidencial opositor cuestionó el rumbo económico y consideró que seguir por este camino implicaría “saltar al precipicio”. “No nos merecemos eso, nos merecemos un país mejor”, enfatizó.

Kicillof cerró su campaña junto a Cristina en Merlo El ex jefe de Gabiente de Néstor Kirchner habló en un colmado Superdomo Orfeo de la capital mediterránea -pocos minutos después del cierre de campaña de Axel Kiciloff en Merlo-, desde donde aprovechó para destacar el peso político y económico de esa provincia, en la que disputa palmo a palmo el voto con el oficialismo. “No se puede pensar en un país integrado sin Córdoba”, destacó y si bien recordó que ese territorio no estuvo representado en la firma de acuerdos que el candidato llevó a cabo con todas las provincias este miércoles en Santa Fe, indicó que “seguramente lo firmará para integrarse al proyecto de país que queremos”.

“Lo único que generó Macri son pobres”

Respecto de la situación social, Fernández señaló que este gobierno “lo único que generó son pobres” y llamó a cambiar el rumbo.

“Lo único que han sabido producir es pobreza. Y cuando uno les reclama estas cosas, qué contestan, que van a hacer lo mismo pero más rápido. Esa frase es una invitación para tomar carrera y saltar al precipicio, y me desespera. No nos merecemos eso, nos merecemos un país mejor”, insistió.

También cuestionó la política oficial de lucha contra la inflación que, señaló, se basó en una estrategia monetaria que resultó en fracaso.

Fracaso en la lucha contra la inflación

“Creyeron que era un problema monetario y decidieron sacar la plata de los bancos para que no la presten. Y ahí tienen, miles de millones de dólares gastados en intereses de Lebacs y después en Leliqs”, disparó Fernández, y respondió las críticas señalando que al decir eso no está desestabilizando sino “diciendo lo que ellos no cuentan, lo que ocultan”.

El resultado, señaló Fernández, es que, tratando de bajar el consumo para que bajen los precios por falta de demanda sin tener en cuenta la estructura económica de la Argentina, lo que “terminó pasando es la destrucción del mercado interno, del consumo”, lo que provocó es la caída de la producción, “y si la producción se cae, se cae el empleo, y si el empleo se cae.. ahí tienen el resultado: cuatro millones y medio de pobres nuevos en la Argentina”.

Finalmente llamó a los cordobeses y a los argentinos a que el domingo lo acompañen “a construir la argentina que todos nos merecemos”.