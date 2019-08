Milani fue absuelto y ordenan su liberación

Milani estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita y los representantes de las querellas y la Fiscalía habían solicitado entre 20 y 18 años de prisión.

Últimas palabras

El ex jefe del Ejército asistió a la lectura del veredicto con gesto adusto y no exteriorizó emociones al conocer el fallo que lo declaraba inocente. “Estoy de pie, no me van a quebrar”, sostuvo al pronunciar sus últimas palabras en este juicio.

En ese marco, insistió en proclamar su inocencia en los hechos que se le imputaron y, tras volver a sugerir que los procesos judiciales en su contra pretenden “ahogar el último intento de construir un Ejército nacional y popular”, aseguró que, ahora, “otra vez hay un Ejército de rodillas, cumpliendo roles y objetivos secundarios que interesan a las potencias extranjeras”.