Voto joven: Casi el 3% del padrón tiene entre 16 y 17 años

Los jóvenes de entre 16 y 17 años que votan por primera vez en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) competen el 2,8% del padrón total de cara al domingo, según datos de la Cámara Nacional Electoral. A su vez, en algunas provincias, la cifra alcanza un cuatro por ciento.

La entidad especifica también que aquellos jóvenes que cumplen 16 años antes del 27 de octubre pueden participar de esta elección, y para ello deben contar con la actualización del DNI mayor.

Según la Cámara Nacional Electoral, al menos 140 mil jóvenes no van a poder ejercer su derecho a votar por no haber cumplido con la renovación obligatoria del documento correspondiente a los 14 años, o porque, a pesar de haberla hecho, no fueron debidamente incluidos en el padrón electoral.

Luego de la ley 26.744 de voto joven, sancionada en 2012, las elecciones de 2013 fueron las primeras en donde los menores de edad pudieron ejercer su voto. En aquella oportunidad, había 674.130 jóvenes empadronados, un número bajo debido a que muchos no llegaron a renovar su DNI.

En relación a las elecciones nacionales de 2017, se redujo en 140.866 jóvenes la cifra de votantes, ya que estaban habilitados un total de 1.125.591, correspondiente a un 3,4 por ciento del padrón.

Además, los menores de edad también son menores a las elecciones presidenciales de 2015, la primera presidencial en la que participaron, cuando se contabilizaron 1.035.593 votantes.

Si bien la ley fue sancionada en 2012, las primeras herramientas surgieron de los Presupuestos Participativos en los distritos. Los jóvenes estaban autorizados para elegir en el presupuesto municipal, lo que permitía ejecutar iniciativas y proyectos presentados por ciudadanos en forma individual o grupal.