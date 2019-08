Vidal: “La elección de ayer nos dice que tenemos que escuchar más”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantuvo este lunes una reunión con su Gabinete y luego brindó una conferencia de prensa junto a Daniel Salvador. “Tenemos que escuchar más”, admitió, tras la contundente derrota ante el Frente de Todos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)

“Han pasado pocas horas, vamos a necesitar más tiempo para reflexionar y escuchar. Los bonaerenses nos dieron un mensaje, tenemos que escuchar más y hacer más encuentros”, aseguró Vidal, al tiempo que consideró que “reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza”.

En ese marco, consideró: “Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada, tenemos una escucha atenta”. “La elección de ayer nos dice que tenemos que escuchar más, para mejorar lo que haya que mejorar. Esa va a seguir siendo nuestra actitud porque mi compromiso, el que me trajo a esta provincia, es con la Provincia y los bonaerenses, más allá de cualquier elección”, completó.

Aclaró, pese a la contundente derrota ante el Frente de Todos, que “todavía queda una instancia más de escucha, que son las elecciones de octubre”, en las que los bonaerenses definirán al presidencia, al gobernador y los intendentes.

Al ser consultada sobre el eje de la reunión de Gabinete, la mandataria precisó que ante la reacción adversa de los mercados, el Estado va a estar acompañando. “Esta devaluación va a tener impacto, vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, planteó. “Gran parte de la reunión de gabinete tiene que ver con medidas que anunciaremos en los próximos días para acompañar a los bonaerenses”, insistió.

“El mundo nos dio un mensaje hoy. Tenemos que ser más responsables que nunca y poner en primer lugar al bienestar de los argentinos y los bonaerenses”, sostuvo Vidal en torno al desplome de acciones líderes y la suba sustancial del dólar.