Para las pymes, las medidas anunciadas por el Gobierno “no sirven para nada”

El titular de Asociación Pyme, Daniel Moreira, relativizó las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri para paliar la crisis económica que se agudizó por la fuerte devaluación del peso. “No sirven para nada. Solo agravan la situación”, evaluó ante la consulta de Info Región.

Macri anunció la eliminación del IVA en productos alimenticios En el paquete económico anunciado el miércoles por el Gobierno, se incluyeron dos medidas con el objetivo de beneficiar a las pymes nacionales. La primera se trata de un plan que propone otorgar 10 años de plazo para que las pequeñas y medianas empresas (y también a los autónomos y monotributistas), pongan al día sus deudas. Además, se amplió de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes. Al cuestionar las propuestas, Moreira recalcó que actualmente al empresario pyme “no le alcanza para pagar los gastos fijos, por lo tanto no puede pagar los impuestos”. “¿Cómo va a hacer para pagar una cuota mensual?”, cuestionó.

En este marco, el titular de Asociación Pyme se refirió a la suba del dólar y advirtió que “desde el lunes no hay mercado de nada, nada se compra, nada se vende”.

“Al estar dolarizada la economía y al estar tan inestable el dólar, no hay un precio de referencia”, apuntó y remarcó que a modo de “resguardo” muchos comercios “han decidido cerrar esta semana, no fabricar, no vender y no comprar hasta que la situación se aclare”.