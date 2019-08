Hipotecados UVA: “No alcanza con un congelamiento de cuotas”

El colectivo “Hipotecados UVA Autoconvocados” criticó la medida anunciada por presidente Mauricio Macri para ayudar a las familias que sufrieron un fuerte incremento en los montos que deben abonar por la suba del dólar. El anuncio contempla un congelamiento de las cuotas hasta diciembre, pero “no alcanza”, advierten.

“Estamos muy preocupados, el Gobierno nos generó un sobre endeudamiento para decirnos, ahora, que sí se podían tomar medidas paliativas”, aseguró una de las referentes del colectivo Perla Figueroa, al tiempo que criticó: “Esto no arregla nada, todavía seguimos con un índice como la UVA que sigue indexando por inflación el valor de las cuotas”.

La medida anunciada por el Presidente forma parte de un paquete de medidas económicas lanzado para paliar la crisis que se generó en los últimos días, producto de la nueva devaluación. “Hasta diciembre la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”, aseguraba la semana pasada el Presidente, quien aclaró que “el Estado se hará cargo de la diferencia”.

Figueroa objetó que “estas medidas son cortoplacistas y electoralistas porque podrían haberlas tomado hace un año atrás y no lo hicieron” y aseguró que “si no se frena el capital adeudado ,no hay alivio ni solución”.

Desde la agrupación de familias con créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) insistieron en que la solución es la “eliminación de la UVA”. “Nosotros necesitamos que se reconvierta el sistema y se modifique la unidad de valor adquisitivo, para que sea a través de un índice que no esté atado a la inflación”, subrayaron.

De acuerdo a los datos aportados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el valor de la UVA tuvo un incremento de más del 100 por ciento en el análisis interanual de agosto 2018 a igual mes en el 2019, ya que pasó de valer 15,93 a un total de 39,27.

Insistieron, en ese marco, “Queremos poder pagar nuestras casas”. Vale recordar que desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires advierten que tras las elecciones, los bancos podrían comenzar a ejecutar las hipotecas.