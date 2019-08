Alberto Fernández prometió restablecer el Ministerio de Cultura

En el año 2014, Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio de Cultura, pero en septiembre del año pasado, fue degradado nuevamente a Secretaría. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió restablecer la cartera, en caso de repetirse los resultados de las PASO en las elecciones de octubre.

“Volverá el Ministerio de Cultura”, sentenció el candidato en declaraciones radiales, ante una consulta. Y apuntó: “Soy un consumidor de la cultura. El Estado debe darle al creador de la cultura garantías y hacer que sean reconocidos sus derechos. La política tiene que llenar la panza de los argentinos con comida y su alma con cultura”.

Por otro lado, advirtió que “hay que terminar con usar los canales de televisión del Estado para darle publicidad al gobierno de turno”. “Lo que hice en su momento con Canal 7, es no llenarlo de noticias y política. Hicimos un montón de producciones diferentes que funcionaron muy bien”, señaló, en torno a lo que fue la gestión de Néstor Kirchner.

Rechazó, a su vez, las críticas de quienes consideran que no será la cabeza de su eventual gobierno. “Cuando dicen que yo no voy a gobernar y la que lo va a hacer es Cristina, ese es un tema de las personas que lo dicen, es su inseguridad, no mía”, replicó.