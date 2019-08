En Los Andes apuntan a empezar a sumar y dejar atrás las excusas

Los Andes tuvo este domingo su debut en la Primera B Metropolitana y pese a las expectativas de comenzar con el pie derecho, el Milrayitas se trajo una derrota de su visita a Acassuso. El defensor Dimas Morales dialogó con Info Región y apuntó a empezar a sumar rápido y a dejar atrás “las excusas”.

“Siempre es importante arrancar bien para tomar confianza, pero tenemos que saber que es un plantel totalmente nuevo y se arrancó tarde con la pretemporada, por lo que llevamos poco tiempo trabajando lo técnico y táctico y el equipo se está terminando de armar ”, afirmó uno de los pocos sobrevivientes de la última temporada.

No obstante, el lateral izquierdo aclaró: “Más allá de que eso es una realidad, ya no hay más excusas y hay que empezar a trabajar para encontrar el juego y así empezar a sumar”.

Debut

El conjunto de Lomas de Zamora viene de perder 2-0 ante Acassuso en condición de visitante, en su primera presentación de la B Metro. El defensor consideró que fue un partido “muy luchado” y complicado de jugar “por el estado del campo de juego”.

“Creo que el resultado no fue justo, pero el fútbol es así. Ellos se encontraron con un rebote en posición adelantada y marcaron el gol cuando no nos habían llegado nunca. Nosotros tuvimos nuestras chances para anotar y no concretamos, eso es lo que da mas bronca”, subrayó.

Lo que viene

Los dirigidos por Juan Carlos Kopriva tendrán revancha este jueves cuando se midan en el Gallardón ante Villa San Carlos por el postergado de la fecha 1 y cuatro días más tarde recibirán a Argentino de Quilmes.

“Ahora tenemos dos partidos en casa, con nuestra gente que nos van apoyar y es ahí donde nos tenemos que hacer fuertes. Se nos viene un encuentro muy difícil, todos van a venir a querer ganarle a Los andes de local. Pero no se van a llevar nada gratis de acá y nosotros, siempre con humildad, tenemos que hacernos respetar”, concluyó Morales.