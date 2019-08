Según Plaini, las medidas económicas “son parches”

“No hay un cambio abrupto del problema de fondo. Les sirve para el momento, pero si no hay un cambio del trazado económico, no sirve de nada”, advirtió y cuestionó que “estas mismas medidas, si las tomaba otro gobierno en otro momento, era acusado de populista”. “Esto no cambia absolutamente nada y el problema general lo tenemos igual”, insistió en diálogo con Info Región.

En este marco, se refirió a la convocatoria al Consejo del Salario y al pedido de la CTA Autónoma para que sea de 31.148 pesos. “La Confederación General del Trabajo (CGT) va a concurrir a la discusión, a la reunión y reclamará que el pedido esté acorde con la canasta alimentaria. Queremos que se acomode el salario que ha quedado muy desfasado con lo que fue la devaluación de las últimas semanas”, subrayó.