Murió el albañil atropellado por motociclistas y su familia pide justicia

Javier Silva (28), el albañil que salió de trabajar y fue atropellado por dos motociclistas en Villa Rita, falleció luego de permanecer 15 días internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Los responsables todavía no fueron encontrados a pesar de que se realizaron varios allanamientos. “Sólo pedimos justicia”, afirmaron desde la familia a Info Región.

Según la investigación, los motociclistas iban corriendo picadas a alta velocidad en el barrio de Villa Rita cuando chocaron a Silva en la calle Terrada, entre Miramar y Neuquén. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de Lomas de Zamora, y la causa es caratulada como “homicidio culposo”.

El recuerdo

La pareja de Javier compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales:

“Vuela alto mi amor.. Te fuiste Pero siempre estarás en lo más profundo de mi corazón. Guíame y dame las fuerzas para seguir esta Lucha. Me dejaste lo más lindo que son nuestros hijos. Seguí cuidándolos desde el cielo dame el caminó correcto para criarlos. Te ame te amo y te amaré siempre. Estarás en mi cama cada noche de mi vida estarás en cada paso que dé… Gracias por todo lo que hiciste y diste por mi. La luchaste tanto para ya no sufrís más. Vení a visitarme en cada sueño y cuando tenga pesadillas abrasame fuerte como cuando te despertaba para que me abrases. Guíame desde arriba y cada noche y maña baja a darme un beso. Te amo vos me lo decías ‘Yo sin vos no soy nada’. Pero seguí conmigo en cada paso. Te amo amor, te amo. Siempre estarás en mi corazón“.