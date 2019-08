Para Lacunza, “no hay razones” para que el FMI no envíe el desembolso previsto

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que “Argentina cumplió todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y por eso consideró que “no hay razones” para que el organismo no entregue el desembolso que tenía previsto para septiembre.

“Cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos, para que se entregue el desembolso que estaba previsto. Tuvimos una primera reunión y fue muy buena”, señaló Lacunza en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand.

La reunión

Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron el sábado con los representantes del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional que llegaron al país este fin de semana.

Llegó a la Argentina la misión del FMI La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y, según fuentes oficiales, participaron Lacunza, Sandleris, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli. La misión encabezada por Cardarelli llegó al país para mantener reuniones con funcionarios argentinos y los asesores económicos de los candidatos presidenciales. El FMI debe completar la quinta revisión del programa para girar el último desembolso previsto para la Argentina por 5.400 millones de dólares.

No obstante, desde el Fondo aclararon que las reuniones que mantiene la misión que arribó al país no se encuentran en el marco de la revisión prevista dentro del acuerdo stand by sino “para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno”.