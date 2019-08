Rinaldi, agradecido por “la confianza del técnico”

Temperley igualó este sábado 1-1 ante Nueva Chicago en lo que fue la segunda fecha de la Primera Nacional y su estreno como local en la temporada. Con ese marcador lograron sumar su primer punto, aunque lamentan que les sea esquiva la victoria, ya que en el debut cayeron 3-0 como visitante de Estudiantes de Rio Cuarto.

Lautaro Rinaldi, delantero que arribó en el actual mercado de pases, fue el autor del tanto del Celeste en la tarde de Turdera. No obstante, la visita encontró la parda y la alegría no fue completa.

“Estoy contento, llegué hace poco al club y no pude hacer la pretemporada, pero el técnico me da la confianza para sumar minutos y me pone muy feliz, sobre todo porque pude convertir”, comentó el ex Argentinos Juniors, en contacto con Info Región.

Buenas y malas

El funcionamiento del equipo no fue el mejor en el cruce ante el Torito. Temperley dividió la pelota, no fue claro en la generación y por ello generó pocas situaciones en el arco rival. Pese a ese contexto, la incursión de Rinaldi en cancha en el segundo tiempo fue positiva, ya que en pocos minutos al jugador se lo vio activo y con vocación al momento de definir.

Al respecto, en charla con la prensa, mencionó: “Me pone muy contento primero haber jugado, sumar minutos era importante. También conocer a la gente, el ambiente, la verdad todo es muy cálido y lindo. Espero hacer más goles y que nos vaya bien como equipo”

En paralelo habló de su función en el ataque y la combinación con sus compañeros: “Con el Uru (Mauro Guevgeozián) es fácil asociarse porque es un gran jugador, mientras más partidos transcurran espero acoplarme de la mejor manera al equipo”.

Proyección

El partido con Chicago fue el primero de Rinaldi con la camiseta de Temperley. A partir del gol espera ganarse la confianza de todos e imponerse entre los once iniciales. “Mi objetivo es sumar la mayor cantidad de partidos y minutos, en lo posible ayudando al grupo con buenas actuaciones, si se puede convertir mejor y si todo sale bien ascender a primera”, explicó.

Por último, analizó las sensaciones encontradas entre el resultado y su llegada al gol: “Al delantero siempre le ayuda convertir, no se ganó así que no todo es alegría. Sumamos el primer punto del torneo y esperamos que la próxima fecha de visitante logremos ganar”.