Pallares consideró que tendrá “efectos adversos” la marcha en apoyo en Macri

“Todo el mundo tiene derecho a movilizarse, desde la izquierda hasta la derecha más reaccionaria, pero cuando el espíritu de esa movilización dice que ellos son la república, están diciendo que el 60 por ciento que no los votó no es la república, eso es desestimar el voto popular”, criticó el legislador en diálogo con Info Región.

“Cuando el sentido es solamente hacerle creer a la población en general que yo tengo valores y vos no, que yo defiendo la república y vos no, es contraproducente”, enfatizó e insistió en que tendrá “efectos adversos sobre lo que va a pensar la gente cuando vaya a votar porque las PASO no fueron una encuesta”.