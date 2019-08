Lanús quiere una nueva victoria que lo ayude en las dos tablas

Lanús tiene todo listo para un nuevo desafío en la Superliga. Este viernes, desde las 19, se medirá en casa ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 5. Los de Luis Zubeldía vienen de ganar un encuentro importante en Santa Fe frente a Unión, pero deben ratificar el rumbo para engrosar el promedio y subirse a los primeros puestos del torneo.

“Ojalá podamos ganar este partido, eso sería muy importante para nosotros. Siento que los jugadores son conscientes de que estamos en un lote de equipos que pelea las dos tablas”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Racha positiva

Lanús viene de dos victorias consecutivos (ante Vélez y Unión) por lo que este viernes buscará ratificar el rumbo ante un equipo que tiene las mismas necesidades de sumar para no sufrir con el descenso.

En cuanto al once que tiene en mente el entrenador, Lautaro Acosta llega con algunas molestias físicas por lo que se lo esperará hasta el día del partido. En caso de no llegar en óptimas condiciones, Pedro De la Vega será su reemplazante.

“Si vemos que Acosta no se siente cómodo, no lo haremos jugar a cualquier precio. Central Córdoba de visitante dará lucha, no hay que relajarse de ninguna manera”, explicó Zubeldía.

Lo positivo

El arranque del torneo con siete unidades en cuatro partidos dejó algunas certezas positivas en el equipo. El arquero Agustín Rossi que llegó desde Boca fue uno de los puntos más altos, en tanto que la dupla central de Ezequiel Muñóz y Lautaro Valenti se va consolidando semana tras semana.

En ello puntualizó el entrenador ante los medios: “Estoy muy conforme con el rendimiento de la sociedad Muñoz-Valenti-Rossi. Con más partidos en el lomo seguirán mejorando”.

Probables formaciones

Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Lucas Vera; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta o Pedro De la Vega.

DT: Luis Zubeldía.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Cristian Díaz, Juan Galeano, Matías Nani, Jonathan Bay; Facundo Melivilo, Cristian Vega, Marcos Sánchez, Franco Cristaldo; José Adolfo Valencia y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Coleoni.

Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús.

Hora: 19.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.