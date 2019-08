Semana de la ESI: Advierten que falta capacitación de docentes

Finalizó la semana de la ESI (Educación Sexual Integral) en la que, durante cinco días, los establecimientos educativos debían reforzar los contenidos teniendo en cuenta el nivel.

A través de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, se estableció que es un derecho recibir información científicamente validada acerca de la sexualidad en los tres niveles de escolaridad.

Analía Kelly, de Mujeres de la Matria Lationamericana (Mumalá), valoró la iniciativa aunque lamentó la “falta de capacitación de los docentes” para dictar estas charlas. “La circular de contenidos les llegó a los docentes un poco tarde, con dos días de anticipación. Inclusive, había muchos que no estaban al tanto”, señaló a Info Región.

“Me parece que hubo un interés por partde de los docentes para aplicarlo, pero seguimos estando sin la información necesaria en la materia y en el contenido para poder afrontar esta situación, por lo que se torna dificultoso”, explicó.

Entre los principales temas que se trataron se destacan las relaciones sanas, respeto a la intimidad, prevención del abuso, cuidado del cuerpo, diversidad de identidades y valorar la afectividad.

“Hasta que no se destraben las cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la Ley o que haya una modificación en la ESI, en la que se la establezca como algo obligatorio, va a ser muy difícil que se lleva adelante de manera correcta”, advirtió Kelly.

La referente de Mumalá, en esa sintonía, explicó que “lamentablemente es algo que queda librado a que cada escuela o cada docente considere”. “Hay mucho desconocimiento. Hubo una mejora respecto a otros años pero falta trabajarlo para ver cómo hacerlo”, añadió.

“Más allá del interés o no que tenga el docente, no se siente preparado. El planteo viene por ese lado. Estaría bueno trabajarlo, pero no se sienten en condiciones para llevarlo adelante. Se debaten estas cosas desde el año pasado pero no se termina de consolidar”, afirmó Kelly. Y concluyó: “Existen docentes en contra, pero no sabemos cuántos puntualmente. El tema es que muchos de ellos no están a favor justamente por esa falta de información con respecto a qué rol cumpliría la ESI en este aspecto”.