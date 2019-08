“Argentina no está en default”, sentenció Pinedo

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo que “la Argentina no está en default” y aseguró que el país “tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas”.

Tras advertir que el país “no está en default”, precisó que “lo que ha hecho la Argentina es en la deuda de corto plazo establecer un cambio en los plazos de pago, estableciendo un cronograma de pago en contado, tres meses y seis meses”. “Eso es lo que hizo Argentina, con vocación de cumplir con sus obligaciones”, apuntó.

Sobre el desembolso del Fondo Monetario Internacional previsto para septiembre afirmó: “No sé si hará el desembolso o no, suponemos que sí, está pactado que así sea, hasta ahora no lo confirmaron”.

Y bregó, en redes sociales, por “cuidar a los argentinos”, que “es construir confianza para que el dólar no suba, para que la inflación no aumente, para que no bajen los salarios y proteger a los que menos tienen”.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, concurrirá el próximo miércoles al Congreso para informar a los legisladores sobre las medidas tomadas en torno al “reperfilamiento” de la deuda pública. El proyecto que el ministro propondrá al Congreso para rediseñar los vencimientos de pago de la deuda externa que se presentará en la reunión está en elaboración.