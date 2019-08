SonRisas, 15 años al servicio de la comunidad

En medio de la crisis que afecta a todos y en todo tipo de aspectos, las ONG que ayudan a las comunidades toman un papel trascendental en la vida de las personas que necesitan una mano para vivir. SonRisas cumplió 15 años de servicio a los vecinos de Esteban Echeverría.

La organización del distrito cuenta con tres centros de trabajo donde ayuda, directamente, a más de 1300 chicos y 220 adultos.

“Nunca imagine que sonrisas iba a ser lo que es hoy. Cuando me imaginé vinculado al laburos social, no pensé que se iba a armar un equipo tan grande e íbamos a formar semejante institución. Tenemos orgullo y alegría de poder ser parte, aunque también un poco de bronca y tristeza por la situación que vive el país y que tenemos que afrontar. Ojalá un día no seamos más necesarios”, explicó Martín Ferreira, presidente de SonRisas, en diálogo con Info Región.

El titular de esta ONG, que cuenta con tres sedes en Esteban Echeverría, indicó que puntualizan en “los derechos del niño” con la idea de “que los chicos tengan una infancia digna para que logren un futuro con oportunidades”.

“Trabajamos con un dispositivo desarrollado que incluye actividades recreativas y culturales por un lado, otro con un enfoque integral de educación, un espacio de oficio para madres y padres de los chicos”, precisó Martín. Y detalló: “También contamos con un dispositivo de ayuda y empoderamiento social, donde hay asesoramiento profesional por parte de un gabinete compuesto de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros”.

Martín también destacó que la “fundamentación teórica del trabajo” que llevan adelante consiste “desde al armado de la merienda, hasta el impositivo de la educación inicial para los chicos”. “La idea nuestra es armar una metodología para que otras organizaciones puedan tomarla e implementarla”, comentó. “Nosotros tomamos de otras para ver cómo mejorar en nuestro día a día. Por eso lo ponemos en bien común para que los demás puedan tomar cualquier cosa que les sea útil”, agregó Martín, en charla con este medio.

Impresionante sábado de festejos por el #DíadelNiño en las plazas Monte Chico, Sarmiento, Teresa de Calcuta, Plaza De la Mujer y La Victoria de #MonteGrandeSur.

Es muy emotivo ver a miles de chicos y familias disfrutar de una hermosa tarde de juegos y espectáculos gratuitos. pic.twitter.com/nfw1P9hJ0f — Fernando Gray (@fernandogray) August 24, 2019

El titular de SonRisas señaló además que, de manera directa, ayuda a más de 1300 chicos, mientras que indirectamente, “a través de donaciones y otras tareas”, alcanzan hasta 3500 chicos del distrito.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reconoció a través de sus redes sociales el aniversario de la organización: “En este tiempo de dificultades para todos es fundamental estar más cerca que nunca de las instituciones del distrito”.

“Es algo muy bueno y muy lindo poder recibir este mensaje del intendente. Además, el reconocimiento de los vecinos, de la comunidad y de todos los que somos parte es algo gratificante para nosotros”, concluyó Martín.