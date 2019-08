Talleres buscará hacer valer la localía ante Flandria

Talleres de Remedios de Escalada se medirá mañana ante Flandria, en busca de dar vuelta su presente. El encuentro se disputará desde las 14, en Timote y Castro, por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Primera B Metropolitana.

Los comandados por Adrián Czornomaz no tuvieron un gran arranque en la división. Es así que buscarán, con la ventaja de la localía, cambiar la racha (dos derrotas y una victoria) frente al Canario. Su defensor Patricio Romero consideró que “va a ser un partido complicado, porque son un equipo que está bien armado y que conservan varios jugadores del torneo pasado”.

“Lo vamos a afrontar de la mejor manera, tenemos que aprovechar la localía”, resaltó en diálogo con Info Región. Vale destacar que la única victoria que consiguió el conjunto de Escalada fue en Timote y Castro, cuando venció a Deportivo Armenio.

La formación

El entrenador todavía no logró encontrarle el rumbo a un equipo, que sufre demasiados los errores en defensa y no pudo asegurar una solidez ofensiva. Tras la salida de Leandro Martínez, sumadas a las lesiones de Juan Manuel Trejo y Maximiliano Badell, el Tallarín optó por un esquema de 4-4-2, que no se llevó durante la pretemporada.

En ese sentido, se estima que repita la misma formación que posicionó en Isla Maciel, con: Ezequiel Cacace; Maximiliano Serrano, Luciano Vargas, Nicolás Sainz, Patricio Romero; Luciano Arcuri, Gabriel Seijas, Ramiro Echeverría, Nicolás Pinto; Alejandro Aranda y Alan Seguel.

Cómo llegan

Luego de la derrota por 1-0 ante San Telmo, Talleres se mantuvo son solo tres puntos en lo que va del torneo, producto de dos caídas y una victoria. Romero sostuvo que “el resultado fue injusto, más que nada por lo hecho en el primer tiempo”, dado que los de Escalada dejaron pasar varias chances de igualar el marcador.

Por el lado del rival, Flandria se posiciona como uno de los posibles animadores de la categoría. Sin embargo, llega al encuentro con su primera derrota en el torneo frente el CADU por 2-1. Previamente había goleado a Argentino de Quilmes y Acassuso, en el debut.