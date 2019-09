En Echeverría, Cambiemos también apuesta al corte de boletas

El concejal de Juntos por el Cambio en Esteban Echeverría Carlos Curestis minimizó el resultado obtenido por esa fuerza en las PASO al considerar que fue sólo “una marcación” y aseguró que en las elecciones de octubre aspiran a “conseguir el 36 por ciento” de los votos pese a la amplia derrota que sufrieron ante el intendente y candidato a la reelección, Fernando Gray.

Al ser consultado sobre cómo mejorarán el resultado para alcanzar el objetivo planteado, en diálogo con Info Región y en una suerte de autocrítica, el edil evaluó que “a veces las redes sociales no son suficientes para hacer campaña, porque la gente necesita ser escuchada. Hay que salir a las calles, a los barrios, a pisar el barro, hablar con la gente y oír los grandes problemas que están sufriendo, ya que la economía ha afectado a diversos sectores”.

Curestis añadió que los resultado a nivel nacional y provincial “fueron una sorpresa”, ya que no se esperaba “tanta diferencia” . “A nivel nacional la gente nos castigó con el voto y a través de ello le pidieron a Mauricio (Macri) que fueran escuchados porque estaban siendo castigados económicamente, y él lo supo entender.”

Municipalización y corte de boletas

En otro sentido, al ser consultado por la estrategia de municipalizar la campaña como lo está haciendo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti -también de Cambiemos-, el edil opinó que “en Echeverría pasó lo mismo”, porque la imagen de Mauricio Macri nunca los acompañó, y consideró “importante que los intendentes permitan que se corte boleta ya que los ciudadanos tienen que entender que pueden elegir y separar. La gente no está acostumbrado al corte de boleta, entonces no sabe cómo llevarlo a cabo, pero con explicarlo se soluciona. No sé si en Echeverría se hará lo mismo”.

En otro orden, respaldó las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional luego de las PASO. “Creo que las medidas son buenas, pero tendrían que haber sido tomadas en marzo, de ese modo el escenario hubiera sido diferente. Era necesario hacer esos cambios para darle a la gente alivio y tranquilidad”, subrayó.

Curestis también se refirió a la marcha que se llevó a cabo en Capital Federal para apoyar al presidente Mauricio Macri. “Yo fui protagonista con mi familia y fue muy emocionante, fue autoconvocado por muchas personas de todas las clases sociales y edades. Estuvo muy bien organizada porque los ciudadanos se movilizaron desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo y no se cortó el tránsito, además, este apoyo no se dio solo en Buenos Aires sino en toda la República Argentina”.

Por último se refirió a la decisión económica del gobierno de reperfilar la deuda con el FMI y destacó que “fue un acuerdo que al haber sido acompañado por los sectores opositores, será positivo para la Argentina”. “Este acuerdo nos dará un paso más a la tranquilidad donde se podrá terminar de saldar la deuda”, destacó.