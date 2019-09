Contaminación por falta de obras cloacales, la advertencia del Foro Hídrico

Los barrios más afectados por contaminación son Ingeniero Budge, Villa Fiorito y Santa Catalina. El Foro Hídrico de Lomas de Zamora renovó las quejas por la falta de obras y alertó que el 10 por ciento de los desecho cloacales se vuelca en las cunetas.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, la paralización de obras fueron el eje del debate. El oficialismo presentó un pedido de informe a la Provincia para requerir información respecto del estado de situación de las obras de construcción del Aliviador Oeste del Arroyo del Rey porque la demora en las obras provocó “graves perjuicios” a vecinos de Villa Albertina, Villa Lamadrid, Santa Marta y Villa Independencia. El otro pedido de informe fue dirigido a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) por “obras cloacales frenadas y/o demoradas” en Parque Barón desde 2016.

Ante la consulta de Info Región, el referente del Foro Ramón Castillo aseguró que “solo un 80 ó 90 por ciento” de los desechos orgánicos va a las napas mientras que “más de un 10 por ciento” se vuelca “directo en las cunetas” y afecta a la salud de la población. “Es gravísimo por lo que estamos peleando”, apuntó.

“Hace tres años que venimos dando esta pelea, la planta depuradora del centro de Villa Fiorito no funciona porque no hay vuelco y los vecinos no pueden conectarse por los costos de la instalación”, explicó, al tiempo que detalló que los barrios más afectados por la problemática son Ingeniero Budge, Villa Fiorito y Santa Catalina.

Destacó, en este marco, que el Foro está trabajando junto a AySA y Acumar para “financiar a las vecinos que se encuentran en una situación económica compleja” y no pueden hacer la conexión a la red cloacal. “Logramos un crédito que financia en un 30, 60 y 90 por ciento al vecino que pagaría un total mensual de 150 pesos”, precisó.

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo señala que el programa de conexiones intradomiciliarias apunta a que gran parte de las casas que no tenían conexión formal a las cloacas e implementaban soluciones alternativas. Desde hace un año trabajan en Villa Fiorito, donde se realizaron (estimación a agosto) 117 conexiones.

Las obras son financias por ACUMAR a través de créditos PRO.CRE.AR Mejor Hogar, que otorga el Banco Hipotecario y que el organismo subsidia hasta un 90%. Hasta el momento se llevan aprobados 191 créditos, por un monto de más de 13 millones de pesos.