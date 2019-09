El emotivo mensaje de la mamá de Anahí Benítez

El 4 de agosto de 2017 fue encontrado el cuerpo de Anahí Benítez en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. A dos años y un mes de aquel día, Silvia Pérez Vilor, madre de la adolescente, publicó en redes sociales un emotivo mensaje.

“Otro día 4. El tiempo pasa inexorablemente. Pero mi corazón no tiene calendario. El amor y el dolor no conocen de fechas”, advierte la mamá de Anahí en el comienzo del texto. “¿Justicia? Sólo el día que te vuelva a ver y pueda abrazarte. Sin tiempo y sin espacio. Y que conozca la respuesta a la pregunta que me carcome lo que quedó de mi alma. ¿Por qué?”, señala.

Y recuerda: “Sé que esa noche en que te mataron los perros no paraban de ladrar. Por horas. Las únicas voces que delataban que algo terrible estaba ocurriendo en los fondos de esa casa. Se dieron cuenta. Los únicos que te defendieron alzando su voz, como podían. Testigos inocentes y puros que no se callaron. Todas las fuerzas del país no sirvieron para encontrarte a siete cuadras de tu casa”.

“Durante seis días. Miles de preguntas se agolpan en mi mente. ¿Buscaron realmente? ¿Utilizaron los medios óptimos? ¿Había un fiscal a cargo durante la búsqueda? ¿O fuiste rehén de un maldito complot? Todo va a saberse. Te lo prometí y lo voy a cumplir. Sé que vos ahora no necesitas esto. Cuando lo necesitaste pareciera que todo confluyó para que nadie pueda encontrarte. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Si todas las fuerzas del país no sirvieron para encontrar a una nena a menos de un kilómetro de su casa, con todo respeto, no sirven para nada. Y no tuvieron un día. Tuvieron seis”, reclama.

Y agrega: “Y tuvieron más de dos años para darme una explicación, que cada vez estoy más convencida de que la voy a tener que encontrar yo misma. Como todo hasta ahora. Sé que estás bien. Sé que me estás esperando y que de vez en cuando me lo haces recordar de mil maneras. Sé que te di todo el amor, los cuidados, la educación, nuestras complicidades y todas las risas, abrazos y ´te amo´. Esas dos palabras que todos los días nos decíamos una a la otra”.

“Te admiro. Por lo que fuiste y por lo que sos. Mi querida e incondicional compañerita de viaje. Te extraño infinitamente pero sé que el viaje no terminó. Y me faltan muy pocas estaciones para alcanzarte. Cuando en un sueño te pregunté quiénes fueron? Por qué? Con una sonrisa me dijiste: Ya está. Cómo cada día en que estuvimos juntas aquí, cada día te sigo repitiendo lo mismo : Te amo”, concluye el texto.

Por el crimen de la joven, que desapareció el 29 de julio del 2017 y fue hallada sin vida el 4 de agosto en la reserva de Santa Catalina, están imputados Marcos Bazán y Marcelo Villalba. A dos años del crimen, la causa fue elevada a juicio y sería en febrero, tras la feria judicial de enero.