Macri encabezó un acto por el 40° aniversario de la histórica visita de la CIDH

“También quiero destacar que la memoria es fundamental para conocer nuestra historia y lo que no queremos repetir en nuestro futuro. Es la mejor manera que tenemos para unirnos en esos valores republicanos que compartimos. Me refiero al diálogo, la paz y el respeto”, expresó durante el acto en el que también hablaron la ex integrante de la Conadep, Graciela Fernández Meijide, y la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Al cerrar el homenaje y luego de descubrir una placa alusiva que será exhibida en el Archivo Nacional de la Memoria, el Presidente destacó el “enorme aporte” del organismo que con su visita de 1979 y su posterior informe fueron “emblemáticos”.