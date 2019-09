Liquidaciones por cambio de temporada y un mercado que no repunta

Frente a un panorama que no es alentador, comerciantes promueven agresivas liquidaciones. De todos modos, deben cuidar el stock por falta de precios para reposición.

El anuncio de descuentos por el cambio de temporada está plasmado en las vidrieras de la Región, se trata del último recurso de los comerciantes para una mejora en las ventas que llevan 19 meses en baja. Desde las cámaras de comercio de Lomas de Zamora, Avellaneda y Almirante Brown advirtieron que a pesar de las liquidaciones, las expectativas “no son alentadoras”.

En diálogo con Info Región los titulares de las Cámaras de Comercio regionales coincidieron en que con la llegada de la temporada primavera-verano, el comerciante se ve “obligado a realizar liquidaciones para poder subsistir” teniendo en cuenta que fue “un invierno muy duro para las ventas”. Lamentaron que a pesar de los descuentos este “ya es un año perdido para el comercio”.

El representante de la Cámara de Comercio de Lomas, Alberto Kahale, aseguró que “por más liquidación que haya no se va a vender por que la gente no tiene plata en bolsillo”. En esta línea, planteó que los comercios dedicados a la indumentaria “tienen que cuidar el stock” ya que, debido a la inestabilidad económica, “no hay precios de reposición y deben ser precavidos para no quedarse sin stock”.

“Es muy grave que un centro comercial como lo es Lomas, o cualquier otro centro, estén atravesando esta situación, el panorama es muy negro, el país está parado a lo largo y a lo ancho”, recalcó el titular del comercio en Lomas de Zamora. “A modo de resumen, es un año perdido”, apuntó el titular de la Cámara de Comercio de Brown, Martin Cao.

El dirigente fue tajante, y sostuvo que “más allá de estar atravesando la etapa de liquidaciones y descuentos, las expectativas no son alentadoras”. Cao destacó la iniciativa de los comerciantes de haber “adelantado los plazos de liquidación” y muy probablemente la extensión de los mismos aunque afirmó que es “por un tema lógico”, teniendo en cuenta “la caída en ventas que hay hace meses”. “Entendemos que todo va a seguir en los carriles que venimos, ya son varios meses de caída y no pensamos que en los próximos meses pueda mejorar mucho la venta, al margen de hacer descuentos y liquidaciones”, sentenció.

Roberto García Parada, representante de la Cámara de Comercio de Avellaneda, señaló que “las liquidaciones no van a servir para levantar las ventas sino hay primero una estabilización real del dólar”. En este marco, García destacó que en los meses de “mayo, junio y julio” el dólar “estuvo dentro de todo estable” y eso contribuyó a una “leve recuperación en las ventas”.

“Cuanto más agresiva sea la liquidación más tentadora sera para la gente, pero hoy por hoy el mercado está muy deprimido y teniendo en cuenta este contexto la liquidación no es suficiente para tranquilizar al consumidor”, indicó el titular de Avellaneda.