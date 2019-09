La palabra de la familia Maldonado, tras la reapertura de la investigación

La Justicia revocó el sobreseimiento al gendarme acusado y reabrió la investigación. La familia de Santiago Maldonado renovó el pedido para que se investigue una “desaparición forzada” y le responde a Patricia Bullrich, quien apuntó contra los mapuches.

“El fallo dado a conocer el viernes 6 de septiembre de 2019 es contradictorio y por lo tanto arbitrario”, señala el texto difundido este lunes. “La Cámara federal de Comodoro Rivadavia admite que no se realizaron las medidas de prueba necesarias y reconoce que la autopista debe ampliarse, en especial en cuanto a la data de la muerte de Santiago. Si no se sabe cuándo, no sabe cómo. ¿Entonces por qué este tribunal descarta la desaparición forzada seguida de muerte?”, se pregunta el entorno del artesano.

Advierte, asimismo, que “en este fallo no se menciona ni se escribe en ninguna parte ABANDONO DE PERSONA, por consiguiente esa versión instalada desde el mismo momento en que se conocía el fallo por todos los medio de comunicación y el Poder Ejecutivo, a través de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, ES FALSO”.

También le responde a la Ministra de Seguridad, quien había apuntado contra los “compañeros de Maldonado”. “En cuanto a la afirmación de la ministra de que el fallo habla de la comunidad mapuche es incorrecto. Jurídicamente la responsabilidad solo es del que tiene obligación y, en este caso, la obligación era de Gendarmería Nacional y por ende del Ministerio de Seguridad. Por esta razón la Cámara revoca el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazu”, advierte el texto.

“Nosotros vamos a seguir exigiendo que se inicie la investigación por desaparición forzada seguida de muerte de SANTIAGO a cargo de un grupo de expertos independientes, petición reiterada por Sergio Maldonado el mismo 6 de septiembre personalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. JUSTICIA X SANTIAGO”, concluye el comunicado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación por la muerte de Santiago Maldonado y ordenó pruebas para determinar si pudo haber abandono de persona por parte de personal de Gendarmería o miembros de la comunidad mapuche que estaban junto al joven en agosto de 2017.

“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, advirtieron los camaristas Aldo Suarez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman.

El Tribunal de Apelaciones resolvió así una apelación presentada a principio de año por los querellantes del caso, ratificó que no se probó el delito de desaparición forzada, pero revocó el sobreseimiento al gendarme Emmanuel Echazú y también el cierre de la pesquisa.