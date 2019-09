Desesperada búsqueda de una joven con retraso madurativo en Lomas

Priscila Baez es una joven de 20 años de Lomas de Zamora, está desaparecida desde el domingo y sus familiares la buscan intensamente. Su hermana indicó que aunque tiene un retraso madurativo “eso nunca le impidió manejarse sola” y aseguró que “es la primera vez que pasa algo así y cada hora que pasa es desesperante”.

Cuando Priscila desapareció vestía un pantalón amarillo claro, un buzo gris con letras blancas, una campera azul, unas zapatillas rosadas Reebook y una mochila negra.

La joven tiene el pelo negro, ojos marrones, es de contextura mediana y mide alrededor de 1.60 metros.

Quienes tengan datos para colaborar, pueden comunicarse con su familia al 11-2722-1274.

Según el relato de María, hermana de la joven desaparecida, Priscila se fue el domingo a San Francisco Solano a visitar a su abuela. “Me llamó cuando llegó y después me avisaron que se fue alrededor de las 17 y que venía a mi casa”, explicó la mujer, quien señaló que la joven solo portaba “una mochila con ropa que le habían regalado ese día y el carnet de discapacidad”.

Explicó que la joven tiene retraso madurativo, pero aclaró que “eso nunca le impidió manejarse sola”. “Es la primera vez que pasa algo así y cada hora que pasa es desesperante”, admitió.

En diálogo con Info Región, la mujer detalló que recibió un llamado de una chica que le informó haber visto a Priscila en Lomas, luego de haber sido asaltada por cuatro hombres.“Me dijo que la vio el domingo cerca de las 19, la vio angustiada, se acercó y Priscila le dijo que había sido asaltada, que le habían robado la campera y la mochila”, relató María, quien señaló que es “lo más certero hasta ahora” ya que criticó que la Policía “no está ayudando a buscarla”. “Yo voy a Lomas a recorrer de un lado al otro y es desesperante cada hora que pasa y no saber si esta bien si esta mal y me siento desprotegida, la policía no nos ayuda”, apuntó la mujer.