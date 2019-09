Para Valdez, Los Andes va por buen camino

Encuentro polémico

Los de Lomas de Zamora viene de imponerse 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 5 del Apertura, en un partido con algunas jugadas polémicas. La gente del Tallarín consideró que sobre el cierre de la primera etapa hubo una falta en la puerta del área no cobrada por el árbitro Sebastián Bresba y protestó por el gol anulado a Ángel Prudencio en el complemento.

“En el momento no tomás dimensión de la jugada, pero la del final del primer tiempo no me pareció falta. En cuanto a la otra, todos sabemos que el área es zona del arquero y ante cualquier roce el árbitro cobra falta. Si bien el contacto no fue grosero, existió”, evaluó el defensor.