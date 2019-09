“Todavía tenemos chance de dar la pelea”, insisten desde el PRO

El diputado nacional por el PRO Daniel Lipovetzky valoró la movilización en apoyo a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que se realizó el domingo en Morón y aseveró que “todavía hay chance de dar la pelea y tratar de revertir el resultado de las PASO”.

Militantes de Juntos por el Cambio se movilizaron en respaldo a Vidal “Lo del domingo marca que es la mejor Gobernadora que ha tenido la Provincia”, sostuvo el legislador y recalcó que “más allá del resultado, hay un sector importante que apoya la gestión de los funcionarios de Cambiemos”. Y luego añadió: “Estamos en la mitad del partido, venimos de una derrota pero todavía tenemos chance de dar la pelea y tratar de revertir el resultado de las PASO en octubre porque esto no se define hasta que la gente entra el 27 al cuarto oscuro”. “Ahí no te ve nadie y cada argentino vota con su independencia y valores. Hay que esperar y trabajar en estar cerca de la gente y resolver sus urgencias”, remarcó en diálogo con Info Región.

Balance

Al evaluar el resultado de las primarias, reconoció que “claramente la economía tuvo un peso primordial” y lamentó que no se hayan “desdoblado” los comicios. “Cuando no se desdobla y no se enfoca en los temas locales, provinciales como hicieron la mayoría de los gobernadores, pasa esto”, apuntó.

Manifestó, por último, que las medidas económicas asumidas por el Gobierno nacional y provincial calificadas por oficialismo como de “alivio” en el marco de la profunda devaluación acontecida tras las elecciones primarias, son “las correctas”. “De alguna manera muestra que la administración hace lo necesario y creo que hay que sacarlas del eje de lo electoral. Lo principal ahora era dar una respuesta a lo que marcó el electorado”, sentenció.