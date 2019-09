Lomas: Para Berardo, el macrismo generó una “catástrofe social”

La concejal por el PJ-Unidad Ciudadana Laura Berardo defendió la sanción de la ordenanza para declarar por un año la Emergencia Alimentaria en el distrito al tiempo que advirtió sobre la “catástrofe social” generada por los gobiernos de Cambiemos.

Declararon la emergencia alimentaria en Lomas “Duele la problemática alimentaria teniendo una Argentina que produce alimentos para millones de personas”, sostuvo la edil, impulsora de la iniciativa sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante. Recalcó que presentó la propuesta para “alertar sobre la grave situación”. “Hay una crisis alimentaria que está sucediendo en Argentina por la devaluación que generó un deterioro en términos de pobreza e indigencia. Los índices son mucho mayores que los planteados por el INDEC”, aseveró en declaraciones a Info Región. En este marco, ponderó la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria que fue impulsada por bloques opositores.

“Es un avance que pudimos lograr y esperemos que el Gobierno nacional lo garantice. Hicimos todos el esfuerzo en términos de unidad”, ponderó.

Berardo, asimismo, relativizó el impacto de las medidas implementadas por el gobierno bonaerense que lidera María Eugenia Vidal como el aumento del 20 por ciento en los fondos para comedores escolares. “Destinaba 27 pesos por chico para el almuerzo y era insuficiente. Con 33 pesos sigue siendo así”, enfatizó.

Respuesta

Otro proyecto sancionado en la sesión del miércoles fue un pedido al Gobierno nacional para que se quite el IVA a “productos sin TACC, deslactosados, para diabéticos y para todas aquellas enfermedades crónicas que requieran dieta permanente”. “Es positivo ya que son personas con mayores riesgos de vulnerabilidad y hay que garantizarles el alimento especial que es costoso”, apuntó.

En este punto, salió al cruce de lo expresado desde el bloque Cambiemos, quien recordaron que durante la administración kirchnerista “se implementó Precios Cuidados y no se tuvo en cuenta a los celíacos”. “Cuando no saben qué contestar se refieren al gobierno anterior y no hay punto de comparación para esos planteos en el marco de la catástrofe social que han generado”, sentenció.